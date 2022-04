Il canone c'è, la Rai no: associazioni consumatori chiamano a rapporto Rai Way

Il problema della mancata ricezione dei canali Rai, particolarmente sentito in Emilia-Romagna (e confermato dal fatto che Rai stessa ha perso in regione il 20% di share), e seguito all'ultima transizione tecnologica dei canali tv in qualità HD, il cosiddetto switch off, ha causato l'ennesimo caos al'Italiana. Sono centinaia anche solo in provincia di Modena le famiglie che dopo avere visto sparire il segnale Rai, non lo hanno più visto apparire, nonostante l'acquisto di un tv di ultima generazione o avere effettuato la suggerita risintonizzazione dei canali. Ma il canone in bolletta non è sparito. Pagare per un servizio che non c'è non è giusto. Inoltre c'è un problema di informazione mancata trasparenza su tempi di interruzione di servizio, cause dello stesso e prospettive di risoluzione. Informazioni che se ci fossero state avrebbero evitato l'emergere di tanti problemi.