Espansione polo Conad, progetto depositato, ai cittadini 60 giorni di tempo per le osservazioni

'La richiesta di autorizzazione a procedere con gli interventi sugli immobili ad uso industriale di via Polonia e via Finzi e la conseguente rivoluzione viaria della zona è stata depositata in Comune. Con tanto di trecento allegati. Ora serve fare fronte unico per fornire, entro 60 giorni, osservazioni di merito sulle criticità del progetto e per proporre ufficialmente soluzioni alternative a quella che potrebbe essere uno degli interventi più ambientalmente impattanti nella storia del quartiere'Lo hanno comunicato ieri sera i referenti del Comitato Villaggio Europa nel corso della riunione organizzata spontaneamente da un gruppo di residenti del quartiere Sacca, presso il locale centro commerciale, preoccupati dai tanti problemi che affliggono il quartiere (dal decoro pubblico alla sicurezza), e da diverse settimane, in particolare, dall'avanzare del grande progetto di ampliamento del polo logistico Conad nell'area dell'ex civ&civ (da tempo in disuso) che verrebbe ricreata con cubature maggiori. E non a caso, dopo l'elenco dei problemi del quartiere l'attenzione si è soffermata su quella che dati i tempi per le osservazioni (resi più complicati per le festività natalizie e di inizio anno) e l'enorme portata del progetto, è da considerare come priorità. Ciò che preoccupa i cittadini è l'impatto che il nuovo polo logistico porterebbe sulla vivibilità del quartiere dovuto all'ingresso ed in uscita dal nuovo comparto di circa 400 camion al giorno che dalla tangenziale sarebbero scaricati quotidianamente e direttamente nel quartiere attraverso via Canaletto, e non solo, in una zona residenziale già congestionata ed impattata dalla presenza di attività produttive. Traffico che sarebbe incanalato in una nuova super rotatoria stradale che andrebbe a togliere anche verde e spazi pubblici in un area giù fortemente stressata sotto il profilo ambientale. Ricordiamo che oltre alla parte dei magazzini conad presenti da anni con il proprio flusso di decine di camion in ingresso ed in uscita ogni giorno, è presente, di recente realizzazione, anche il polo logistico della GLS. Senza considerare il passaggio della tangenziale stessa e il tutto a un chilometro in linea d'aria dall'inceneritore.I referenti del Comitato, che il giorno 19 novembre hanno avuto un incontro con sindaco e assessore all'urbanistica Vandelli, sono fiduciosi che di fronte a proposte di merito da loro avanzate, per esempio utilizzando via Polonia per l'accesso del camion, siano accettate. 'Siamo convinti che un alternativa se non al progetto di espansione del Polo Conad nel suo insieme (accettato come iniziativa privata ma fortemente condannato per l'aumento delle cubature e di una struttura), almeno sulla viabilità, ci sia, anzi ci debba essere. In caso contrario il futuro del quartiere sarebbe segnato'