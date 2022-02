Il Sassuolo crolla a Genova: 4-0 dalla Sampdoria

I blucerchiati tornano al successo dopo 4 sconfitte di fila con un avvio di gara fulminante e due gol nei primi 7’: protagonisti l’ex Caputo, che sblocca il risultato al 5’, e il nuovo arrivato Sensi, schierato subito titolare da Giampaolo. Nella ripresa Conti, altro acquisto di gennaio, entra e segna dopo 4’. La chiude Candreva su rigore, trasformato col cucchiaio nel recupero. Nel Sassuolo ammoniti Raspadori e Scamacca: entrambi diffidati, salteranno il match con la RomaIL TABELLINOSampdoria-Sassuolo 4-0Marcatori: 5′ Caputo, 7′ Sensi, 63′ Conti, 90′ rig. CandrevaSAMPDORIA: Falcone, Thorsby, Sensi, Caputo, Colley, Gabbiadini (36′ Supriaha, 58′ Conti), Bereszynski, Ferrari, Murru (74′ Augello), Candreva, Rincon (74′ Vieira). A disposizione: Audero, Ravaglia, Sabiri. All. Marco GiampaoloSASSUOLO: Consigli, Lopez (73′ Henrique), Frattesi (60′ Harroui), Muldur, Raspadori, Chiriches, Traore (60′ Defrel), Berardi (84′ Ceide), Ferrari, Kyriakopoulos, Scamacca. A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Ciervo, Peluso, Toljan, Tressoldi. All. Alessio DionisiArbitro: Maresca di NapoliAssistenti: Pagliardini – VonoQuarto Ufficiale: MeravigliaVAR: Dionisi – GiallatiniNote: ammoniti Candreva (SAM), Raspadori (SAS), Scamacca (SAS), Falcone (SAM)

