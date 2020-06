Immuni, dal 15 giugno in tutta Italia, scaricata da 2,2 milioni

Secondo i dati del ministero è già stata scaricata da 2,2 milioni di persone e dopo una fase di test in 4 regioni italiane (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia), la App immuni sarà scaricabile in tutto il territorio nazionale da lunedì 15 giugno. Sicurezza, serenità, tutela della privacy, sono le parole chiave usate dal governo per lanciare l'applicazione creata per proteggere la popolazione dal contagio ed in risposta ai tanti dubbi espressi dai cittadini rispetto all'utilizzo e al funzionamento.E con l'arrivo dell'estate, voglia di viaggi e vacanze che devono sempre fare i conti con le misure di sicurezza e prevenzione. Diverse sono le informazioni utili che è meglio acquisire prima di partire, soprattutto per sapere come comportarsi in caso di contagio in un altra regione fuori dalla propriaDubbi e richieste espressi dai cittadini e che ogni giorno arrivano negli uffici delle associazioni per la tutela dei consumatori. Oggi ne Lo Spazio che sa, approfondimento settimanale in collaborazione con U.Di.Con Emilia Romagna, facciamo il punto con il consulente Marco MelliSpazio informativo in collaborazione con U.Di.Con. Emilia-Romagna 'realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018'.