'In fase 1 raddoppiate le richieste di aiuto, decisivo l'8 per mille'

La crisi dovuta alle chiusura delle attività e della socialità nella fase uno dell'emergenza Covid (con la chiusura al pubblico anche delle messe), ha duramente colpito anche le strutture della Diocesi di Modena e le parrocchie che si occupano di aiuti diretti ed indiretti alle persone e alle famiglie in difficoltà. Aiuti che spesso sono garantiti attraverso le offerte in chiesa e che i sacerdoti redistribuiscono, in forma di aiuti, alle persone bisognose che ne fanno richieste. Offerte dirette, in chiesa, che si sono azzerate nella fase uno dell'emergenza. Sbilanciando così in maniera repentina e a tratti insostenibile il bilancio tra entrate ed uscite delle singole strutture. Un quadro di difficoltà dipinto dall'Arcivescovo di Modena e Nonantola Erio Castellucci, a margine della celebrazione del 2 giugno in piazza Roma, a Modena.Una situazione di difficoltà e di bisogno di aiuto, quella che ha riguardato chi l'aiuto lo garantisce ogni giorno, alla quale la Cei (Conferenza Episcopale Italiana), ha risposto con l'invio, alla diocesi di Modena, di circa un milione di euro, derivante dall'8 per mille, utilizzato per continuare a garantire aiuto a chi, ogni giorno fornisce aiuto.Situazione di difficoltà che difficilmente si potrà risolvere in tempi brevi nella fase due. E sempre al netto che le cose, sotto il profilo dell'emergenza sanitaria, non peggiorino e non portino ad altre chiusure. Ipotesi che non è possibile, allo stato attuale, di prevedere.'Le parole del Presidente della Repubblica ci invitano alla prudenza' - ha affermato il Vescovo di Modena che, alla domanda di una giornalista sul tema della regolarizzazione degli immigrato ha valutato positivamente il piano di regolarizzazione degli stranieri irregolari sul territorio proposto dal Governo.