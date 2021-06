Pavullo: Inaugura al castello il museo Raimondo Montecuccoli

L'appuntamento per le ore di sabato 16:00 all’apertura del Museo Raimondo Montecuccoli a cura dell’associazione Il Frignano dei Montecuccoli. Un percorso, anzi visto il personaggio, una battaglia iniziata 10 anni fa per portare finalmente al Castello la memoria di Raimondo protagonista delle vicende Europee del XVII° secolo e la storia del nostro Frignano. Il museo è permanenteNel video Alessio Bononcini, Presidente dell'Associazione Il Frignano dei Montecuccoli.Il Castello è aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10:00 alle 18:00 Ti chiedo, se sarai presente, di darmi riscontro, in modo da poterti inserire nella lista degli invitati. Se vorrai fare un servizio, ci siamo anche la mattina se ti è più comodo

