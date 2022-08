Jihad Summer Camp, quando Al-Zawahiri partecipò a Modena ad un raduno islamico

Ayman al Zawahiri, ucciso nei giorni scorsi, considerato il vice di Bin Laden e dopo la morte di quest'ultimo dal 2011 al 2022 a capo del gruppo terrorista islamico Al-Qaida, era stato individuato anche a Modena nell’agosto del 1994 quando gli spazi della Polisportiva Saliceta San Giuliano, in un caldo agosto, vennero presi in affitto per un raduno che vide la partecipazione di numerose figure di spicco del terrorismo islamico. Imam e predicatori arrivarono da tutta Europa e rimasero a Modena per diversi giorni. Nessuno avrebbe immaginato che in un ritrovo per la celebrazione di una festa religiosa con la partecipazione di decine di famiglie con bambini, si trovassero terroristi di alto calibro, ricercati in tutto il mondo e che sette anni più tardi sarebbero stati coinvolti nell'attentato delle torri gemelle.Una vicenda incredibile, che mise in risalto la straordinaria capacità dell'intelligence della Polizia di Stato, riassunta nel docu-film Jihad Summer Camp, realizzato dal regista Luca Bedini. Corto-metraggio prodotto dalla casa di produzione Taiga.Il docu-film è stato recentemente riproiettato a Mirandola nell'ambito delle iniziative estive organizzato dal Comune di Mirandola nella serata alla quale si riferiscono le immagini. E' lo stesso Giuseppe Zaccaria, ai tempi ispettore Capo Digos, a ricordare quei fatti