La natività in centro, il significato del Natale nel cuore della città

'La natività piantata nel cuore della città come messaggio del recupero delle origini delle tradizioni e del natale'. E' un messaggio che si inserisce anche nella discussione europea sul significato anche lessicale oltre che valoriale del Natale quello lanciato dal Vescovo di Modena Erio Castellucci alla presentazione del presepe napoletano, realizzato dalla famosa bottega artigianale napoletana Cantone e Costabile. Unica nel suo genere e nei suoi risultati. L'unica ad avere avuto la possibilità di realizzare per due volte il presepe in piazza San Pietro. Una installazione che Modenamoremio ha voluto portare in cittàInstallato in piazza Mazzini fronte via Emilia centro, costituisce l'ultima di una serie di natività installate in centro storico di cui due realizzate ai piedi degli alberi di natale di Piazza Grande e Piazza Roma