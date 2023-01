L'eccidio delle fonderie, la testimonianza di chi c'era: 'Barbarie indimenticabile'

Una commemorazione ogni anno sempre più partecipata quella che anche oggi, a 73 anni di distanza , ha ricordato i sei operai uccisi durante lo sciopero con manifestazione davanti alle fonderie di Modena, in via Ciro Menotti. Romano Meletti ricorda gli spari dal balcone della fabbrica che uccisero un operaio in via Paolo Ferrari, uno in via Santa Caterina e un terzo sulla ferrovia.Ermanno Appiani ricorda Angelo, il papà ucciso e Carlo Signinolfi che non dimentica le grida di aiuto di un operaio malmenato con il calcio del fucile e poi ucciso mentre era steso a terra. Le loro parole nel video seguite dalle dichiarazioni dei segretari provinciali di CGIL, Cisl e UI; Dieci, Papaleo e Tollari, presenti alla cerimonia di oggi, e il Presidente della Provincia Giandomenico Tomei.