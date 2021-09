Il libro: Luca Errico e L'eremita del libro aperto

Nella storia di un uomo diventato eremita, e rifugiatosi sulle montagne modenesi, il romanzo di Claudio Errico, edito da Artestampa, prende forma e linfa riflettendosi nella biografia dello scrittore. Munito di quel taccuino che è compagno inseparabile anche di chi ha scelto, negli ultimi anni della sua vita, di fuggire dal mondo. E in cui è narrata, in lunghe pennellate, la vita di un uomo, di un padre fortemente unito ma ai suoi occhi ingiustamente, nei fatti, separato dai suoi figli. Di un imprenditore e lavoratore che la crisi porta lontano dall'Italia ma che dopo anni ritorna, perché è qui, e solo qui, l'unico luogo in cui il cerchio delle esperienze e della crescita personale può e si deve chiudere.Il libro sarà presentato sabato sera, 12 settembre, presso il Chiosco del Bianconiglio, a Formigine. Ad accompagnare la presentazione ci saranno il ritmi dei tamburi etnici di Milena Cattini e la voce di Alessandra Cioni che leggerà alcuni brani da 'L' Eremita del Libro Aperto' edito da Edizioni Artestampa

