'Mascherina anche al chiuso e i fragili facciano subito quarta dose'

'In queste giornate in cui il numero dei casi Covid-19 è piuttosto elevato bisogna avere un elemento in più di precauzione. In modo particolare nei luoghi al chiuso resta raccomandata la mascherina e i più fragili possono fare subito la dose di richiamo. Il mio incoraggiamento a queste persone è proprio di non aspettare settembre ma di fare subito la quarta dose in modo da essere più protette'.Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della celebrazione dei 60 anni del servizio sanitario della Polizia di Stato in corso a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia. 'In queste ore c'è un confronto tra le autorità scientifiche europee, di cui noi abbiamo sempre seguito le indicazioni- ha continuato Speranza- valuteremo come adeguare anche l'utilizzo dei vaccini alle indicazioni che eventualmente arriveranno'.Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 7 luglio) vs 2,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 giugno) vs il 10,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 giugno). È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19.