Mattarella verso il bis: il voto in diretta

Non cambia nulla. Dopo una settimana, al termine dell'ottava votazione Sergio Mattarella rimarrà al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. La votazione è in corso ma l'esito è già scritto. I gruppi di maggioranza, da Lega ai 5 stelle al PD e Forza Italia, incapaci di trovare un accordo su altri nomi, e con il terrore delle elezioni anticipate, hanno scelto di non scegliere e di proseguire con lo status-quo. Trovando un accordo sul voto all'attuale Capo dello Stato, obbligato dai fatti a rimanere a Palazzo. L'unica incognita era il suo si, arrivato intorno alle 16, al termine della riunione con i capigruppo di maggioranza, al Quirinale. Un si che apre la strada alla sua rielezioneQui la votazione in diretta