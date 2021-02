Modena al top per vaccinazioni e con le mascherine influenza sparita

'Modena sta vaccinando a pieno regime, sulla base della disponibilità delle dosi, i contagi sono in calo così come i ricoveri in terapia intensiva, la vaccinazione tra gli operatori sanitari ha raggiunto percentuali mai raggiunte per il vaccino dell'influenza e con le misure di prevenzione del contagio, in primis la mascherina, quest'anno abbiamo di fatto azzerato sia l'influenza sia anche diverse patologie dell'infanzia tipiche per questa stagione'. E' un quadro che motiva ad un moderato ottimismo quello che emerge dalle parole di Claudio Vagnini, Direttore Generale Azienda Ospedaliera - Universitaria di Modena.Un ottimismo che si estende anche alla risposta alla domanda sui possibili effetti delle varianti del virus