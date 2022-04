'Modena Calcio, comunque vada con un presidente così è già una nuova grande storia'

Da più di venti anni raccontano le vicende del Modena Calcio, tra alti e bassi. Chi scrivendole, chi raccontandole al microfono della radio e chi davanti all'obiettivo della TV. Con diverse caratteristiche personali e profesionali ma con una unica passione: il Modena Calcio. E oggi, in occasione dei 110 anni dalla fondazione della società, che la nuova proprietà ha voluto celebrare in un ricco calendario di eventi, e delle ultime gare con la serie B ad un passo, sottolineano l'importanza di una proprietà come quella della famiglia Rivetti, che ha nella sua guida, Carlo Rivetti, il simbolo di ciò di cui il Modena aveva bisogno. E che ha garantito in questa stagione risultati straordinari, sicuramente difficili da immaginare anche solo 5 anni fa, quando il Modena venne radiato. Un percorso verso la nuova società che deve molto anche a chi, dalle ceneri ha resuscitato compagine e società.A margine degli ultimi eventi (tra cui la mostra inaugurata allo stadio Braglia e visibile fino al 19 aprile e l'incredibile vittoria di domenica scorsa contro l'Imolese), abbiamo aperto il nostro, di microfono, a colleghi che la storia degli ultimi decenni gialloblù l'hanno raccontata. Professionalmente e con passione. Rigorosamente in ordine alfabetico, Giovanni Botti, Paolo Reggianini e Giancarlo Tacconi