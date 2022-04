Modena calcio, Montagnani e Ponzo hanno spinto la magia di Gagno

Pazzesca, incredibile, rocambolesca vittoria del Modena che batte per 2 a 1 l’Imolese con una rete al 90esimo del portiere Gagno, che fa esplodere il Braglia, gremito da oltre diecimila spettatori.La storia si fa a Modena, mai in 110 anni di vita del club gialloblù si era visto qualcosa di simile al Braglia.Ma meglio andare con ordine.Tesser conferma gli 11, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi, con il trio Scarsella Gerli Armellino, e Minesso supportato da Mosti e Tremolada.I gialli giocano un buon primo tempo nel corso del quale avrebbero meritato qualcosa di più; la traversa di Minesso grida vendetta, ma l’Imolese regge l’urto.Nella ripresa, a venti minuti dalla fine, i gialli trovano il gol del vantaggio con una rete di capitan Pergreffi, al rientro dopo la squalifica e, da li in poi sembrano in totale controllo della partita e del risultato.Al primo minuto dei 5 di recupero, Gagno esce dalla propria area per circa una decina di metri, per rinviare il più lungo possibile; il pallone si alza, spinto dal vento, e cade a terra appena dentro all’area dell’Imolese, prende un rimbalzo strano, complice il terreno bagnato, che ne accelera la velocità; il portiere ospite viene scavalcato dal rimbalzo e il pallone finisce direttamente nella rete avversaria, dopo avere perocrso una traiettoria di circa 75/80 metri. Il Braglia esplode di gioia e il Modena conquista tre punti incredibili, fondamentali; la rete di Gagno finisce ovunque, e in serata tutti i media sportivi rimbalzano le immagini della prodezza e del gol; in Italia, prima di Gagno, solo i portieri Rampulla (che fu il primo portiere a segnare), Taibi (peraltro un ex gialloblù) e Brignoli (portiere del Benevento) avevano segnato prima di Gagno, e tutti in serie A.La partita di ieri è tutta in questo episodio; i gialli restano a + 4 e adesso servono 3 punti nelle prossime due gare per completare l’opera.Il pallone calciato da Gagno è partito da sotto la curva Montagnani; è bello pensare che a spingerlo, oltre a tutti i tifosi del Braglia e della curva, siano stati lo stesso Gigi Montagnani assieme a Paolino Ponzo, il cui murales a ricordo campeggia proprio sotto la curva.Una vittoria, e un episodio, che equivale, o forse supera, il gol di Ginestra a Brescello, e che consacra questo Modena, e il suo portiere Gagno, nella leggenda sportiva della città, in una giornata dedicata ai festeggiamenti per i 110 anni.