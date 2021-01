'Modena, domani riapriamo nostra palestra: questo è diritto al lavoro'

'Abbiamo bisogno di lavorare, siamo stati chiusi troppo tempo e ora dobbiamo riprendere l'attività affermando il nostro diritto al lavoro, sancito dalla Costituzione. Non possiamo più permetterci di stare a casa'. Federico Milieni, responsabile della rete delle palestre GimFive, annuncia la riapertura ( come già avvenuto lunedì ) delle palestre del gruppo, comprese quella di Modena in via Porpora, in occasione della giornata #Ioapro.'Domani apriamo tutte le 12 palestre GimFive tra cui 6 sul territorio emiliano - continua Milieni -. Con noi lavorano 90 persone, 90 famiglie che devono poter contare sul reddito generato dal lavoro'.E davanti ai controlli delle Forze dell'ordine come risponderete? 'Rispettiamo in modo assoluto il lavoro delle Forze dell'ordine, che come noi svolgono la loro attività e le accoglieremo come abbiamo sempre fatto in caso di controlli - chiude Federico Miliani -. Siamo pronti anche ad aventuali sanzioni, abbiamo un team di avvocati che si occuperà eventualmente delle vertenze legali derivanti dalle multe'.