Modena quasi mai in partita, 2 reti dal Sudtirol

Le letture e le giustificazioni del post partita non tolgono la delusione per una sconfitta arrivata al termine di una gara davvero sottotono per i gialloblù. Terza sconfitta consecutiva in trasferta per la squadra di Mignani. A Bolzano è 2-0 contro il Sudtirol. Il primo gol arriva in uno dei pochi momenti in cui il Modena pareva più in partita. Da qui il crollo, sul piano psicologico e della motivazione. Non una novità in questa stagione. Unita alla incapacità di concretizzare anche le (oggi comunque poche) occasioni costruite. L'unica vera quella di Davì nel primo tempo. Dove per contro si concretizzano i due gol dei padroni di casa filmati da Voltan e Casiraghi, all'11' al 22'. Al Sudtirol, dopo i due gol, non rimane che l'obiettivo riuscito di amministrare il vantaggio. L'obiettivo per il Modena è invece continuare a mantenere almeno il quarto posto in classifica, a 54 punti, dietro a Perugia, Sudtirol e Padova, con ottica play-offGuarda il primo gol nella clip Eleven Sport