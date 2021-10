Muzzarelli in Consiglio: 'C'è un signor Carlo che vuole darmi sberle'

'Attenti alla leggerezza della lettura degli avvenimenti. A Trieste non ci sono tanti lavoratori portuali, davanti alla Fiat non c'erano tanti lavoratori metalmeccanici. C'erano altre categorie e le matrici di riferimento di quelle presenze sono matrici comuni e occorre preoccuparsi'. Così ieri il sindaco di Modena in Consiglio comunale ha evocato nuovamente il 'pericolo fascista' legato alle manifestazioni contro il Green Pass. 'Quando un giornalista viene attaccato con una svastica in testa è un problema drammatico' - ha aggiunto il sindaco citando poi un episodio che lo ha riguardato in prima persona. 'C'è un signor Carlo che dice 'quante sberle darà a Muzza'. Allora voglio sapere chi è Carlo e così può venire e darmi delle sberle, almeno si sfoga'.