Ucraina: 'Non vogliamo asilo qui, ma chiediamo cibo e medicine per chi è rimasto'

Donne e bambini che hanno lasciato l'Ucraina e che dopo giorni di viaggio sono arrivati a Modena sono soprattutto ospiti di famigliari e connazionali. La rete della comunità che a Modena conta quasi 2000 residenti è già attiva per l'accoglienza. 'Molti, anche donne e i loro bambini, hanno preferito restare e si sono spostati verso il confine con la Polonia in aree del Paese meno esposte al conflitto' - ci racconta una delle tante volontarie mobilitate da due giorni per organizzare la raccolta e la spedizione di cibo e medicinali. Dall'area antistante al mix market di via Mazzoni, dove l'area destinata alla raccolta si espande sempre più lavorano senza sosta decine di persone tutti i giorni. Anche oggi tre grandi furgono stipati di generi di ogni tipo sono partiti alla volta del grande centro di raccolta di Verona dove la merce viene caricata su grandi camion per raggiungere le zone del Paese dove si sono concentrati persone sfollate dalle zone più a rischio.Nel video le loro voci