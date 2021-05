Nonantola, il Capitano Mauro Mayer è il nuovo mister

Allenatore della prima squadra e coordinatore del settore giovanile del Nonantola. Mauro Mayer, lo storico Capitano protagonista della scalata del Modena dalla C1 alla serie A, torna a casa e va a ricoprire un ruolo centrale nella società calcistica nonantolana che milita in Seconda categoria e che è guidata dal direttore sportivo Antonio Salvioli. Mayer, 51 anni, aveva rivestito un ruolo simile nella sua Jesolo, guidando la prima squadra e allenando anche il settore giovanile.'E' facile per me tornare a Modena dove ho ancora la casa e tanti bellissimi ricordi - ha detto Mayer -. Sono molto legato a questa città, ma quello che mi ha convinto è la amicizia con Antonio Salvioli perchè spesso le scelte sono frutto delle relazioni che si hanno ed è stato proprio Antonio a convincermi a iniziare questa nuova avventura'.Durante la settimana Mayer seguirà gli allenatori delle varie categorie e parallelamente gestirà la prima squadra. 'Era già un anno che volevamo portare Mayer - spiega il presidente Fabrizio Fiorini - ma il Covid ci ha frenato. Però allo stesso tempo ci ha dato la spinta per andare ancora più forza per questa strada. L’idea è che il Covid segni uno spartiacque fra quello che c’era prima e dopo e dopo può esistere solo una cosa fatta meglio di prima, solo le società che faranno bene potranno sopravvivere. Quella di Mayer è una scelta per andare in accelerazione nella crescita tecnica dei ragazzi, poi con l’amministrazione comunale vogliamo fare investimenti ancora più importanti sugli impianti, che già ora sono fra i migliori della provincia, per crescere ancora e creare il miglior centro della provincia”. Il Nonantola al via del campionato sarà fra le favorite. “Il salto di categoria - prosegue Fiorini - è un obiettivo primario, ma vogliamo anche far sì che i ragazzi che escono dal settore giovanile e che non vanno fra i professionisti possano restare con voglia nella nostra società, che deve essere un punto di arrivo di ragazzi che invece cercavano altrove una sistemazione. Ogni anno almeno un paio di giocatori dal Nonantola vanno nei professionisti, questo deve essere l’obiettivo minimo e da qui dobbiamo crescere'.Classe 1970, nato a Jesolo, Mauro Mayer ha ottenuto il patentino Uefa “B” da allenatore dopo una gloriosa carriera da difensore che ha avuto in Modena il suo apice. Cresciuto nel San Donà, con cui debutta in D a 19 anni, gioca in C2 con Treviso e Pergocrema, in C1 a Giarre e Palazzolo, di nuovo a San Donà in C2 e quindi il passaggio a Terni, dove con Gigi Delneri in panchina conquista la doppia scalata dalla C2 alla B, col record di imbattibilità di 39 gare di fila e il debutto fra i cadetti. Nel gennaio 2000 l’approdo a Modena di cui diventa capitano e con cui gioca 159 gare (di cui 48 in massima serie) segnando 3 reti, conquistando la storica scalata dalla C1 alla A (condita anche dalla vittoria nella Supercoppa di C del 2001) rimanendo in gialloblù fino alla stagione 2004-05 in B. Sempre in zona ha poi chiuso la carriera (che fra i “pro” parla di 344 presenze e 7 reti) in Serie D con Castelfranco e Castellarano e cominciato quella di allenatore al Sassuolo con gli Allievi, poi è stato responsabile dell’Udinese Academy per il Veneto, ha guidato gli Allievi al Venezia e nel Modena, esperienza terminata per il fallimento del club canarino, prima del ritorno a Jesolo nel 2018, dove ha allenato la prima squadra (in Prima categoria) e le formazioni Juniores ed Esordienti.