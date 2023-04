Occupata palazzina comunale della Cra Ramazzini, ora qui è terra di nessuno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Violando ogni regola e facendosi beffa di tutto e di tutto. Le segnalazioni nei giorni scorsi da parte di alcuni famigliari di utenti della struttura, oltreche di alcuni esercenti della zona allarmati dal via vai serale e notturno, hanno trovato una timida risposta nel sopralluogo delle forze dell'ordine e nel fisssaggio di assi di legno, per impedire l'apertura delle porte.Tutto inutile. Qui entrano ovunque, anche e soprattutto dalla porta principale che affaccia sul giardino della Cra. Senza remore. In pochi giorni all'interno distruzione e sporcizia. Entriamo. Ci sono rifiuti ovunque e in ogni stanza materassi sporchi, tracce di cibo, anche escrementi. Catene con lucchetto divelte, forse segno che quelle biciclette all'interno potrebbero essere oggetto di furto. Entriamo nel pomeriggio, in un momento in cui è più improbabile trovare qualcuno. La situazione è oltre ogni limite anche igienico. Le stanze al primo piano sono piene di materassi, biciclette, rifiuti. La stanza un tempo adibita a cucina è una discarica. Stessa cosa al piano di sopra. Contiamo almeno 8 materassi in tutto. Bivacchi ricavati tra i rifiuti dove notiamo anche caricatori di cellulare e led accesi. Qui, essendo struttura collegata all'area e al corpo principale della Cra, c'è anche la corrente elettrica.

Le finestre sono chiuse ma a volte dagli scuri, filtra la luce. Nella serata e nella notte il caos. La palazzina si anima, il flusso di stranieri in entrata e in uscita dal giardino e dalla palazzina non conosce sosta, così come l'aumento dei rifiuti, non solo dentro ma fuori, sotto le siepi che circondano il cortile interno di cui il comune dovrebbe garantire pulizia e decoro, un tappeto di bottiglie rotte. Gli utenti sono esasperati. Un giardino trasformato in terra di nessuno in una Cra dove vive la paura anche di una passeggiata. Qui in ogni momento ci si può trovare qualcuno davanti. L'accesso da via Pascal è ormai facile. La rete di recinzione è stata divelta e manca per metri. A proteggere dagli accessi abusivi c'è solo una siepe, facilmente superabile. Nella porta di accesso che affaccia su via Luosi gli occupanti avrebbero anche cambiato la serratura. E divelto l'asse di legno fissata. Ma del resto il problema non c'è. Tutti continuano ad accedere dalla porta interna al cortile ormai sempre aperta dove spicca ancora la targhetta del servizio e della proprietà del Comune di Modena. Tenuto a garantire sicurezza e protezione di questo luogo come tanti altri ormai però diventato terra di nessuno.



Gianni Galeotti