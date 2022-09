Omicidio Galiotto, parla la madre della vittima: 'Mia figlia diffamata in tribunale

Sono passati tredici anni da quando Giulia Galiotto, 30 anni, venne uccisa dal marito, che le diede appuntamento nella casa dei suoceri e nel garage, dopo l'ennesima lite, le fracassò la testa con un sasso per poi inscenarne il suicidio. Un femminicidio per il quale, però, i giudici non riconobbero la premeditazione, ma piuttosto 'uno scompenso emozionale', come ha raccontato, intervistata dalla Dire, Giovanna Ferrari, madre di Giulia.Adesso l'assassino di Giulia Galiotto ha ottenuto di scontare i suoi ultimi tre anni in regime di semilibertà. Una misura giudicata 'eccessiva' da Giovanna Ferrari, che riapre la ferita della sentenza del 2013 e senza indugi la presenta come ennesima prova inferta di violenza istituzionale.