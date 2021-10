Pavullo: 'Il nostro ospedale sembra una nave in disarmo'

Ok alla variante/tangeziale di Pavullo, opera che non può più aspettare dopo i grandi ritardi degli anni passati, e un ospedale avviato ad un lento declino e in condizioni nemmeno paragonabili ad altri centri analoghi, di prossimità come Mirandola.Incontriamo a voce ma a distanza Gianluigi Giordani, capolista di Modena Coraggiosa lista che affiancherà il Movimento 5 stelle e la lista Idee in Comune nel sostegno al candidato a sindaco Stefano ScaruffiCon lui abbiamo parlato dei due temi più caldi nel dibattito elettorale pavullese: viabilità e sanità