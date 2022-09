'Per i dem la sfida non è persa, possiamo ancora fare la differenza'

Un appoggio riconfermato all'agenda Draghi e proposte di breve e medio periodo per affrontare la crisi energetica. In attesa che venerdì il Consiglio d'Europa decida sul tetto al prezzo del gas, il PD, a La Pressa, per voce del responsabile organizzazione nella segreteria nazionale del Partito Democratico e candidato alla Camera in Emilia Romagna, rilancia altre due misure: aumento del credito di imposta per le aziende energivore, arrivando fino al raddoppio per dare un ristoro sugli extra costi e, per le famiglie, una tariffa sociale che garantisca la gratuità fino ad un consumo di 1.375 kilowatt annui.Temi che il PD pone, in campagna elettorale, a fianco ad altri sul fronte sociale e dei diritti. 'In questo campo - afferma Vaccari - il PD pone una visione diversa a quella degli avversari: lotta alle disuguaglianze, a cominciare da quelle di genere, dignità del lavoro, ambiente, inclusione, diritti sociali e individuali, europeismo.

In gioco il 25 settembre ci sono due modelli di società'. Del resto, la campagna elettorale PD è stata impostata sulla divisione e la differenza rispetto a quella dipinta degli avversari politici.



'Dobbiamo essere consapevoli che il Partito Democratico rappresenta l'unica alternativa possibile per battere la destra. Nei collegi Uninominali, solo noi possiamo battere Salvini, Meloni e Berlusconi'



Facendo eco alle parole del Segretario Letta, afferma che legge elettorale con cui si vota rischia di produrre una distorsione democratica molto seria.



Ma nulla è già scritto, anzi: ''Due giorni fa abbiamo ri-rivinto a Latina, abbiamo vinto nella scorsa primavera le amministrative, abbiamo riconquistato grandi città nello scorso autunno, abbiamo vinto le elezioni regionali. E sempre partendo da sondaggi sfavorevoli'.