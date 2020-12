'La commissione di inchiesta sulle cause della rottura del Panaro e dell'alluvione? Auspichiamo e pretendiamo di sapere qualcosa nelle prossime settimane. Che cosa è emerso questa mattina dalla visita sull'asta del Panaro? La necessità di proseguire con i lavori di adeguamento che già hanno previsto lo stanziamento di 40 milioni di euro, per interventi sulla cassa di espansione secondaria, per il nodo del Tiepido, della Fossalta e sulle arginature. A questi vanno aggiunti altre risorse già stanziate ma per lavori di competenza Aipo che incontrerò a fine gennaio perché voglio certezze sui tempi. Il tutto all'interno di un piano complessivo di cui abbiamo parlato anche questa mattina con il Capo della Protezione civile per un intervento che, comprendendo le risorse già stanziate, ammonta a circa 115 milioni di euro per la messa in sicurezza definitiva del nodo idraulico modenese'.Così il Presidente della Regione Stefano Bonaccini rispondendo ad alcune nostre domande nel corso della visita sua, dell'Assessore regionale Priolo, del Ministro degli affari regionali Boccia e del Capo della Protezione Civile Borrelli sull'asta del Panaro e a Nonantola, comune maggiormente colpito dall'alluvione.