Picco contagi, Bologna annulla Capodanno in piazza. Lo annuncia Bugani

Niente Capodanno in piazza per Bologna: 'Nella mattina di ieri si è svolto il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza e in quella sede si è condivisa l'opportunità di annullare la festa del Capodanno in piazza Maggiore', annuncia una nota del Comune.'In questo momento si è scelto di non invitare le persone a non andare in un unico luogo nello stesso lasso di tempo - spiega il grillino Massimo Bugani, assessore ai Rapporti con il Consiglio comunale di Bologna -. Ero con il capo di gabinetto, Matilde Matrid. Con il questore e il prefetto, abbiamo valutato i numeri in continuo aumento sia per quanto riguarda i contagi che i decessi'.'Una decisione che assumiamo con senso di responsabilità e che credo sarà compresa dai cittadini bolognesi - dichiara il sindaco Matteo Lepore -.Un mese fa, insieme all'annuncio della proposta vincitrice del concorso per il Vecchione da allestire in piazza Maggiore a Capodanno, era stato pubblicato un rendering dell'installazione circondata da persone festanti: non ha portato particolare fortuna.