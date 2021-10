Policlinico, ambulatorio per riabilitazione post intervento al polmone

L’Azienda ospedaliera di Modena ha attivato nelle scorse settimane, al Policlinico di Modena, un ambulatorio riservato ai pazienti affetti da patologie polmonari di interesse chirurgico, in particolare tumore del polmone. L’ambulatorio è gestito dalla Medicina riabilitativa dell’ospedale di Baggiovara, diretta da Andrea Montis, in collaborazione con i medici di Chirurgia toracica, diretta dal professor Uliano Morandi. L’ambulatorio è dedicato infatti alla riabilitazione respiratoria dei pazienti che devono essere sottoposti a interventi di resezione polmonare o che sono già stati operati, presso Chirurgia Toracica, al Policlinico. All’ambulatorio afferiranno dunque circa 100-150 pazienti all’anno.La riabilitazione respiratoria rappresenta una tappa essenziale del recupero funzionale di questi pazienti, spesso ex fumatori o fumatori attivi, affetti da bronchite cronica, con una funzione respiratoria talvolta già parzialmente compromessa e che comunque viene ulteriormente ridotta dopo l’intervento. Il servizio offerto attraverso questo ambulatorio completa un percorso riabilitativo già in atto, che prevede un trattamento fisioterapico intraospedaliero. Il servizio di inserisce nel Percorso Diagnostico Terapeutico delle Neoplasie polmonari dell’Azienda ospedaliera di Modena.“La riabilitazione respiratoria – precisa Carla Cazzola, della Medicina Riabilitativa e Responsabile dell’ambulatorio – costituisce un percorso integrato nel trattamento dei pazienti affetti da tumore polmonare ed è inserita nell’ambito del PDTA per le neoplasie del polmone, in particolare per la preparazione e il recupero motorio e funzionale respiratorio in caso di intervento chirurgico. La riabilitazione mira a diminuire le complicanze e la mortalità post-operatoria, ridurre i tempi di ospedalizzazione, accelerare il recupero della funzione respiratoria, delle attività quotidiane e lavorative, migliorando la qualità di vita. Il trattamento si avvale di tecniche specifiche e di presidi respiratori, quali incentivatori di flusso e di volume. A questo ambulatorio possono accedere sia i pazienti che devono migliorare la propria capacità respiratoria in previsione di un intervento al polmone sia quelli che sono già stati operati, per proseguire il percorso riabilitativo”.Per tutti i pazienti sottoposti a resezione polmonare la visita ambulatoriale viene programmata al momento della dimissione dal Reparto di Chirurgia Toracica. Il medico fisiatra che esegue la visita valuta la necessità di una riabilitazione respiratoria post-operatoria e ne definisce i tempi e i modi. Il paziente potrà poi eseguire tale percorso riabilitativo ambulatorialmente, guidato da un fisioterapista presso i locali specificatamente adibiti all’Ospedale Civile o autonomamente al proprio domicilio, a seconda delle necessità e della disponibilità.Per i pazienti che necessitano invece di riabilitazione respiratoria preoperatoria, la visita viene programmata subito dopo la definizione dell’indicazione all’intervento chirurgico, così da permettere un periodo di trattamento adeguato a preparare il paziente al meglio.“Abbiamo sempre sostenuto l’importanza della riabilitazione respiratoria nei pazienti operati di resezione polmonare per tumore – prosegue Alessandro Stefani, Chirurgo Toracico del Policlinico – questi trattamenti, infatti, se eseguiti correttamente ed in modo intensivo, permettono una significativa riduzione delle complicanze respiratorie postoperatorie e un miglioramento maggiore e più rapido della funzione respiratoria. Per questo, ormai da molti anni, abbiamo avviato una stretta collaborazione con Medicina Riabilitativa, che mette a disposizione dei nostri pazienti fisiatri e fisioterapisti dedicati alla riabilitazione respiratoria, per i trattamenti durante il ricovero, prima e dopo. L’attivazione di questo ambulatorio aggiunge un tassello importante a questo percorso, al fine di migliorare ulteriormente la qualità delle cure riabilitative offerte al paziente operato. Il fatto, infine, che l’ambulatorio si trovi al Policlinico, vicino al Reparto e agli ambulatori della Chirurgia Toracica, consente un’ulteriore ottimizzazione dei percorsi di cura, permettendo al paziente di eseguire entrambe le visite lo stesso giorno e con un unico accesso”.“Siamo convinti – conclude Andrea Montis - che la riabilitazione abbia valore quando riesce a dare continuità di cura rispetto agli interventi sanitari complessi che vengono realizzati nella nostra azienda. In questo caso riusciamo a essere anche vicini ai colleghi e ai pazienti portando la nostra attività da Baggiovara dentro al Policlinico”.L’ambulatorio della riabilitazione respiratoria si trova al Policlinico, presso l’area ambulatoriale A, dall’ingresso principale ed è attivo tutti i venerdì mattina. Le visite per i pazienti vengono prenotate dallo specialista che ha posto indicazione all’intervento chirurgico polmonare, di solito il chirurgo toracico, in caso di visita pre-operatoria, o direttamente dal Reparto di Chirurgia Toracica in caso di visita post-operatoria, al momento della dimissione.