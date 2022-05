'Ponte S.Ambrogio, le soluzioni ci sono, pochi giorni e le conosceremo'

Dal giorno 18 maggio, ovvero da quando nel corso di un incontro tecnico (e come tale in assenza di politici ed amministratori), anche i funzionari della provincia hanno avuto notizia dai responsabili Anas della prevista chiusura per sei mesi, da luglio, del ponte di Sant'Ambrogio, gli uffici di viale Martiri si sono messi al lavoro per trovare soluzioni alternative che, a quanto pare, sarebbero già state individuate e poste in queste sul tavolo tecnico prefettizio. Il problema, più che di fattibilità, sarebbe soltanto legato alla sostenibilità economica di un intervento che, per i tempi previsti (confermati i sei mesi per la chiusura), dovrebbe essere strutturale. Difficile pensare ad un ponte alternativo a quello attuale per sostenere in maniera comunque provvisorio un tale volume di traffico in sicurezza. A farlo intendere senza troppi giri di parole è il presidente della Provincia Giandomenico Tomei già interpellato nei giorni scorsi e nuovamente ieri.Nel frattempo, con il semplice utilizzo del navigatore, abbiamo simulato un percorso alternativo da Modena a Castelfranco, ipotizzando la chiusura di ponte di Sant'Ambrogio e, quindi, di fatto l'impossibilità di utilizzare la via Emilia.