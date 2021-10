Porto di Trieste: cariche e idranti contro manifestanti pacifici

Tensione questa mattina al porto di Trieste. E' iniziato lo sgombero dei manifestanti nel primo lunedì dopo l'introduzione del Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio davanti al Varco 4 dall'interno del Porto. I manifestanti erano seduti in strada intonando 'La gente come noi non molla mai' e 'Libertà': i poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi 'in nome della legge' poi sono stati azionati gli idranti. E sono iniziate le cariche.I manifestanti si tenevano per mano e continuavano la protesta annunciata ieri, nonostante le dimissioni del loro leader Puzzer che comunque era in mezzo alla folla.Uno dei lavoratori ha accusato un leggero malore durante le prime fasi dello sgombero ed è stato allontanato: un'ambulanza è giunta poco dopo per soccorrerlo. I manifestanti quando gli idranti sono stati chiusi, si sono seduti nuovamente tenendosi per mano o abbracciandosi.La polizia ha azionato ancora gli idranti nel tentativo di scoraggiare i manifestanti dal resistere e opporre resistenza: inutile il tentativo dei poliziotti di alzare da terra i portuali che si tenevano per mano. Un secondo lavoratore ha avuto un malore, la barriera di agenti allora si è aperta per farlo passare ed entrare nel porto per essere soccorso.