Prodi a Carpi: 'L'Europa è una necessità, anche per i nazionalisti'

Occasione per parlare dell’ultimo libro di ciascun ospite: rispettivamente “Le immagini raccontano l’Europa” di Prodi e “La nostra parte” della Schlein.Il Comune di Carpi aveva annunciato una iniziativa in ricordo di Sassoli in gennaio, quando il Presidente dell’Assemblea di Strasburgo morì prematuramente: l’Amministrazione comunale ha voluto così onorare la memoria e l’insegnamento del politico scomparso, nel ricordo della storica giornata dell’11 luglio scorso, quando si reò a Carpi a commemorare con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen l’eccidio di Cibeno del 1944.La “Giornata dell’Europa” è stata stabilita nel giugno 1985: la data del 9 maggio fu scelta in quanto anniversario della cosiddetta “dichiarazione Schuman” del 1950, il discorso con cui il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman propose di creare la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (Ceca), progenitrice dell’odierna Unione.