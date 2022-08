'Punto nascite Pavullo, Bonaccini mostri gli atti della richiesta di deroga'

Bonaccini dice di avere fatto il possibile per chiedere la riapertura del Punto Nascita di Pavullo e di essere in attesa della risposta del Ministero? Allora lo dimostri, mostrando la richiesta di deroga formale corredata, come la normativa prevede, dalla relazione tecnica dell'Ausl sul piano tecnico. Basta giocare allo scaricabarile Regione e Ministero.Maria Cristina Bettini, referente del Comitato Salviamo l'ospedale di Pavullo continua battere dove il dente della Regione duole. Ovvero l'attivazione delle procedure e dei passaggi tecnici per dare corpo e sostanza all'impegno politico di riaprire il punto nascita di Pavullo chiuso nel 2017. Un impegno che il presidente della Regione Stefano Bonaccini aveva assunto nella campagna elettorale regionale e, nuovamente, le scorse settimane, affermando attraverso la rassicurazione dell'avere avere fatto il possibile per la riapertura e che ora la risposta spetterebbe al Ministero. 'Se davvero è stato fatto il possbibile, Bonaccini lo dimostri rendendo nota la richiesta di deroga nuovamente inviata al Ministero, corredata dall'analisi tecnica dell'Ausl provinciale prevista per decreto'.