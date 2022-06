Puzzer a Carpi: 'Qui a Modena qualcuno usa il mio nome... Sono stufo'

'La maggioranza se la prende con noi perchè a loro dà fastidio che abbiamo avuto coraggio, ma noi dobbiamo avere la forza di accoglierli e non fare pesare loro il passato. Da questa apertura dimostreremo di essere maturi'. Con queste parole di riconciliazione Stefano Puzzer ha chiuso oggi il no Paura Day di Carpi al quale hanno partecipato anche lo psicologo Adolfo Morganti, la giornalista Angela Camuso, la dottoressa Annarita Iannetti e l'ex primario del Ps di Modena Carlo Giovanardi. A fare da cornice musicale all'appuntamento, la Banda della Liberazione.E poi Puzzer è intervenuto anche sulle recenti polemiche create dalla divisione politica che sta sepreggiando nel vari movimenti politici anti-green pass ( qui ). 'In queste zone negli ultimi giorni qualcuno ha parlato di me. Io non mi esprimo politicamente, ma sono stufo di sentire persone che si mettono in bocca il mio nome e quello dei portuali dicendo cose non vere... Io sono sempre disponibile al confronto, ma da Modena c'è chi addirittura mi accusa di aver ricevuto 50 milioni di euro per fare un partito... Secondo voi se avessi 50 milioni farei un partito...'