Quando Di Maio si scagliava contro i 'voltagabbana del Parlamento'

Ieri Luigi Di Maio ha abbandonato il Movimento 5 Stelle. Una frattura totale col partito che ha guidato nelle vesti di Capo politico e col quale è stato eletto in Parlamento.Ma cosa pensava Di Maio dei cambi di casacca? Ecco cosa affermava l'attuale ministro degli Esteri in un video del 2017, ancora presente sulle pagine on line del Movimento.'In Italia, oltre ai furbetti del cartellino, abbiamo i voltagabbana del Parlamento. Dal 2013 ad oggi, ci sono stati 388 cambi di partito. Alcuni parlamentari hanno cambiato partito anche 6 volte negli ultimi 4 anni - diceva Di Maio -. Pensate che la terza forza politica del Senato e della Camera è il gruppo misto. Alla Camera siamo partiti all'inizio della legislatura con meno di 10 gruppi ed oggi siamo ad oltre 18, la maggior parte di questi, non era neanche sulla scheda elettorale nel 2013.'Da Monti a Letta, da Renzi fino a Gentiloni, le leggi più vergognose della storia della repubblica si sono votate grazie ai traditori del mandato elettorale. Il Movimento 5 Stelle per evitare tutto questo vuole che si rispetti il voto dei cittadini. Noi abbiamo applicato su di noi una regola chiara, senza aspettare un obbligo di legge: chi non vuole più stare nel Movimento va a casa, se non lo fa tradisce gli elettori e causa un danno che deve essere risarcito. È semplice. Chiamatelo come volete: vincolo di mandato, serietà istituzionale, rispetto della volontà popolare. A nessuno è negato il diritto di cambiare idea, ma se lo fai torni a casa e ti fai rieleggere. Come al solito il M5s non ha aspettato una legge per cambiare il modo di fare politica. Anche i partiti facciano come noi'.