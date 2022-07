I danni di Reddito di cittadinanza e superbonus: le pesanti eredità che Draghi lascia al Paese

Nei brevi interventi al Senato e alla Camera, funzionali al voto di fiducia, Draghi ha dimostrato, a tratti anche dichiaratamente, di essere consapevole di lasciare in eredità fronti aperti e critici, senza prospettiva immediata di soluzione. E ciò su due provvedimenti in particolare che pesano come macigni sulla tenuta economica e sociale del paese, oltre che sul mondo del lavoro: Superbonus e reddito di cittadinanza.Draghi, soprattutto nella replica al Senato, non solo ha confermato le gravi criticità dei due provvedimenti ma ha provato goffamente a scaricarne su altri la responsabilità. Come se lui non fosse al governo da un anno e mezzo.Due elementi di criticità capaci di compromettere gli effetti potenzialente virtuosi dei due provvedimenti nel momento della loro applicazione. Criticità che Draghi, in un anno e mezzo, non solo non ha risolto, ma non ha nemmeno affrontato, lasciandole in eredità, con i loro effetti funesti e tutt'altro che virtuosi, ad un paese in crisi e ora senza parlamento, ancora prima che a un nuovo governo. Con l'aggravante che essendo questi provvedimenti di carattere parlamentare e non modificabili da un governo che non può andare oltre alle pratiche ordinarie fino alle elezioni, rimanendo congelati e funzionanti nelle loro dannose criticità. Una eredità pesante e dannosa che Draghi ha consapevolente scaricato sul paese, provando a dare la colpa ad altri e lavandosene letteralmente le mani. Tra gli applausi dei parlamentari PD.