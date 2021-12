Ricoveri in aumento, ma in Emilia-Romagna il giallo non è dietro l'angolo

Se per diverse regioni d'Italia un Natale in zona gialla, è più che prevedibile qualche preoccupazione, sia pure non immediata, comincia a serpeggiare anche per l'Emilia-Romagna, che comunque al momento rimane saldamente in zona bianca. Negli ultimi giorni sono infatti tornati a salire i dati sui ricoveri: in particolare mercoledì 7 dicembre sono saliti a 81 i ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto al giorno precedente). Il carico sulle terapie intensive è uno dei fattori a cui è legato il passaggio di zona. La soglia per passare in giallo è una saturazione del 10% di questi reparti, limite ormai molto vicino. Già nei giorni scorsi l'occupazione delle terapia intensive negli ospedali della regione era all'8%.Migliori, almeno rispetto alla soglia per il passaggio di zona (il 15% di saturazione), i dati sui ricoveri nei reparti Covid, comunque cresciuti negli ultimi giorni. Mercoledì 7 dicembre erano 807 persone ricoverate in questi reparti in Emilia-Romagna, +28 rispetto alle 24 ore precedenti.