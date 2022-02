Edifici alti 30 metri e cintura di camion: 'Se il progetto non cambierà il quartiere soffocherà'

In attesa della conferenza dei servizi che il 24 febbraio darà il proprio responso sulle osservazioni avanzate dal Comitato dei cittadini Villaggio Europa, dalle associazioni ambientaliste, dai Verdi e sulle considerazioni dello stesso comune, abbiamo svolto un piccolo tour nell'area che sarà interessata dai lavori per l'ampliamento del polo Conad. Anche dopo l'impegno da parte della proprietà di rimuovere dal progetto la nuova palazzina uffici che avrebbe portato a scaricare i traffico delle auto dei dipendente su strade strette e già congestionate come come via Europa, per i cittadini preoccupati da un progetto che stravolgerà sul fronte urbanistico, viario ed ambientale in quartiere, rimangono sul tavolo le maggiori due criticità. Quelle legate alll'uscita e all'ingresso in tangenziale, diretti nell'area che fu ex sede Civ&Civ, di centinaia di camion al giorno. Per i quali sarà costruita una rotatoria che sostituirà una grande area verde comprendente anche un area cani.