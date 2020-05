'Sassuolo, prendiamo di mira gli accattoni non chi aiuta gli altri'

'Disponibilità a modificare l’articolo 61 del Regolamento di Polizia Urbana perché l’obiettivo è colpire la malavita che sta dietro il racket oltre all’accattonaggio molesto, non chi aiuta gli altri'. Così il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani. 'Il fine è chiaro: scoraggiare accattoni e malavitosi a venire a Sassuolo - afferma il sindaco -. Son tutte persone non residenti a Sassuolo perchè in caso contrario sarebbero in carico ai servizi sociali, non mi risulta a Sassuolo nessun caso di residente senza un tetto dove dormire. Io mi assumo la responsabilità come sindaco di rivedere questo articolo e riformularlo, ma il nostro obiettivo è combattere la illegalità e non accetto strumentalizzazioni'.