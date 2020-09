'Scuola, con positivi scatta la DAD, ecco cosa ho detto a mio figlio'

'Ho spiegato a mio figlio Nicolò, che ha tredici anni, che cosa succederà nel caso che nella sua classe venisse riscontrato un caso positivo al Coronavirus. Scatterebbe il tracciamento dei contatti del caso positivo che potrebbe comprendere ovviamente tutti i compagni di classe e il professore e la didattica a distanza che allo stato attuale, ma ci sono ipotesi anche per un accorciamento, durerebbe lo stesso periodo della quarantena, ovvero 14 giorni'Questa la risposta che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato ieri sera alla Festa dell'Unità di Modena alla domanda sulle procedure da adottare a scuola, con l'esempio della scuola di suo figlio, nel caso di riscontro di un caso positivo.'Ma a mio figlio ho anche spiegato - chiude Conte sull'argomento - che ricorrere alla didattica di distanza e seguire le lezioni da casa non significa che il governo ha lavorato male. In questo scenario ci dobbiamo abituare a cambiamenti di questo tipo, ad un eventuale alternarsi di didattica in presenza e a distanza, dobbiamo darlo quasi per scontato'