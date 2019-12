Scuole Serramazzoni: il punto (e lo sfogo), del sindaco

'Merito dei sindacato l'apertura delle scuole? E' merito di chi ha lavorato per i cittadini e la sicurezza dei bambini non grazie ma nonostante il sindaco. Le scuole medie nei container? Niente di più falso. Si tratta di moduli scolastici prefabbricati che garantiscano l'attività e tutte le funzioni scolastiche, utilizzati per cinque anni a San Prospero nel post terremoto ed adeguati alle condizioni climatiche di Serramazzoni. Lo stato dei lavori del nuovo plesso scolastico? Procede anche se ricordo molti di quelli oggi lo chiedono sono quelli che lo avevano costrastato già nel 1998 quando lo io lo proposi. Mi mandarono a casa e scelsero il centro storico, ma oggi entrambe le scuole primarie e secondaria sono inagibili'.Con il sindaco di Serramazzoni Claudio Bartolacelli, facciamo il punto sulla soluzione che da martedì consentità ad 80 bambini di fare rientro nella scuola di infanzia, sulla polemica con i sindacati e sull'avanzamento del nuovo plesso scolastico.