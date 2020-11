Perché nonostante la sospensione dell'energia elettrica in zona, che ha spento anche l'intero impianto semaforico veicolare e pedonale, fosse prevista ed annunciata da Hera con adeguato anticipo nei giorni scorsi, non ha comportato nessun intervento umano da parte di operatori del traffico. L'incrocio è stato lasciato scoperto per più di 30 minuti, nei quali solo prudenza ed il ricordo delle soluzioni delle schede dell'esame di teoria della scuola guida poteva aiutare. Perché quell'incrocio è proprio uno dei più complessi, oltre che trafficati, della città, in base al numero di corsie di marcia e relative precedenze. E così ci si è affidati al buon senso e alla prudenza per affrontarlo, tra lo stupore dei residenti e dei negozianti incrementato dal non vedere nessun intervento da parte della Polizia Municipale. 'In realtà alcuni agenti sono arrivati, ma dopo l'inizio dell'interruzione dell'energia programmata per le 9,30 e iniziata alle 9,35 e si sono limitati a seguire il flusso delle auto senza regolarlo. Credevano che di fronte all'annunciata interruzione di energia e allo spegnimento dei semafori fosse previsto un intervento manuale' - conferma uno di loro. 'Fortunatamente tutto è andato bene, e solo grazie alla prudenza usata da centinaia di automobilsti. Qui in una mezz'ora transitano centinaia di veicoli e pedoni'