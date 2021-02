Senato: con 262 si, piena fiducia a Draghi

Il Presidente del Consiglio Draghi e ed il suo governo incassano la fiducia piena dell'aula del Senato con 262 Si, 40 No e 2 astenuti. Al termine di una giornata aperta in aula dal discorso programmatico del presidente del Consiglio Mario Draghi. I pilastri? Scuola, ambiente, riforma fiscale.La lettura del risultato del voto da parte del Presidente del Senato CasellatiRivedi il dibattito in Senato nella seduta di mercoledì 17 febbraio

