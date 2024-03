Showroom Maserati, anello di congiunzione tra il Tridente e Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nello showroom - prosegue Conte - ospitiamo sempre delle bellezze uniche a partire dalla MC20, modello che viene realizzato a mano qui presso lo stabilimento di Modena'.

In mostra anche il pezzo unico MC20 Cielo 'Opera d'arte', vettura dai particolari tutti diversi come le pinze freni di colore diverso, i sedili ricamati insieme ai dettagli fluo, per arrivare al disegno della carrozzeria ispirato all'arte astratta. Un modello impreziosito dal motore Nettuno, gioiellino a benzina con tecnologia F1 firmato Maserati, un 3mila 6 cilindri benzina da 630 cavalli. 'Colori, geometrie, disegni, materiali, sono stati realizzati dai colleghi del team Fuoriserie in collaborazione con il Centro stile Maserati su commessa specifica per un cliente per realizzare un sogno, un sogno che si avvera', osserva Conte.







L'esposizione dei modelli cambia nei mesi, e chi arriva ha la possibilità di trovare e vedere in mostra vetture sempre nuove. Nella saletta per i clienti, i visitatori possono toccare con mano i materiali che i clienti scelgono per personalizzare i modelli, e vedere da vicino le centinaia di combinazioni possibili per le varie vetture del Tridente. Uno showroom che è al tempo stesso opera d'arte, con il grande anello blu disegnato dall'archistar israeliano Ron Arad, ispirato al circuito di Indianapolis dove vinse la Maserati; oppure il grande diorama con i tanti modellini in scala delle vetture prodotte dalla Maserati, e che simbolicamente collega la vicina Bologna, città in cui è nato il Tridente poi arrivato a Modena sotto la Ghirlandina ad opera dell'imprenditore Adolfo Orsi. L'ingresso allo showroom è libero e gratuito.



Marco Amendola