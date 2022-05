A Modena torna Stuzzicagente, la maratona del gusto in centro storico

Domenica 22 maggio, a partire dalle ore 18.30, prende il via la diciannovesima edizione di Stuzzicagente, riproponendo i gettoni come moneta ufficiale, facili e comodi da utilizzare. Si potranno acquistare in prevendita o direttamente il giorno della manifestazione e daranno diritto alla consumazione di una o tutte le specialità proposte dai nostri locali. Così da permettere ai partecipanti di costruirsi il proprio percorso gastronomico selezionando i piatti in base ai propri gusti.Sono 15 sono i locali del centro storico che partecipano a questa edizione, spaziando da Largo San Giorgio a via Cesare Battisti, passando per la Pomposa e via Sant’Eufemia, proponendo le loro gustose specialità.Dal 9 al 21 maggio sarà possibile acquistare i gettoni in prevendita sul sito www.modenamoremio.it, presso l’ufficio di Modenamoremio (via Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00) oppure presso Dischinpiazza (via Castellaro, 41 dal lunedì al sabato 9.00-13.00/15.30-19.30).10 gettoni del valore di € 1815 gettoni del valore di € 27 – in prevendita sarà regalato un gettone in più20 gettoni del valore di € 36 – in prevendita saranno regalati due gettoni in piùDomenica 22 maggio i gettoni potranno essere acquistati sul sito www.modenamoremio.it fino alle ore 14, e presso lo stand di Modenamoremio in Piazza Pomposa dalle ore 17.I gettoni acquistati online potranno essere ritirati presso lo stand di Modenamoremio il giorno della manifestazione presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla).Saranno ben 3 le giurie che assaggeranno e valuteranno le prelibatezze proposte dai locali del centro storico: la prima è la GIURIA POPOLARE costituita da tutti i partecipanti che a fine percorso compileranno la scheda di valutazione e la imbucheranno nelle urne presenti negli stand di Modenamoremio.La seconda è la GIURIA DI QUALITA’ rappresentata quest’anno da 3 rinomati chef della cucina modenese: Silvia Marchi, titolare di “Latteria 21”, Sandro Fazio, titolare del ristorante “Antica Moka”, e Lorenzo Migliorini, chef di “Taverna dei Servi”. La terza giuria è quella formata dai rappresentanti di TOO GOOD TO GO, l’app del “troppo buono per essere buttato”, dopo la positiva esperienza delle scorse edizioni, torna ad essere partner della nostra manifestazione con un nobile obiettivo: decretare il locale più attento alla lotta contro lo spreco alimentare.Anche quest’anno la giuria popolare e la giuria di qualità decreteranno sia il miglior food sia il miglior drink, individuando dunque due diversi vincitori per categoria.Per tutti coloro che saranno in centro storico fin dal mattino, in Piazza Matteotti sarà possibile pranzare nella cornice di “Aspettando Stuzzicagente”. Dalle ore 11 si potranno degustare piatti gluten free, tipicità modenesi e specialità salentine.In Piazza Pomposa, invece, si potrà ammirare una mostra di ceramiche dedicate all’arte del vino e del Lambrusco, gioielli del territorio modenese, realizzate dai ragazzi del corso di Design della Ceramica dell’Istituto d’Arte A. Venturi, seguiti dai prof. Villani e Consorti.Questa edizione vuole essere la celebrazione di un evento intramontabile. Una manifestazione enogastronomica con una formula unica nel suo genere che nell’arco di 19 anni ha visto il coinvolgimento di migliaia di persone e centinaia di locali in un clima di festa di cui oggi tutti abbiamo bisogno. Stuzzicagente ha contribuito a far scoprire a turisti (vicini e lontani) tante preziose realtà nascoste tra le vie del nostro meraviglioso centro storico.'Oggi come ieri gli ingredienti fondamentali dell'evento nostro evento - sottolineano gli organizzatori - sono l’alta qualità del cibo, la passione dei cuochi e la buona compagnia abbinati a una sana e piacevole passeggiata nel cuore di Modena'.Stuzzicagente è patrocinata dal Comune di Modena ed è realizzata grazie all’importante contributo di BPER Banca e al prezioso sostegno del Marchio “Tradizione e Sapori di Modena”.Un ringraziamento speciale va alle quattro Associazioni di Categoria del territorio Ascom-Confcommercio, Cna, Confesercenti e Lapam.