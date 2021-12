'Vaccini bimbi, su effetti di lungo periodo non ci sono dati, ma quelli che abbiamo ora ci dicono che sono sicuri'

Se il numero di decessi di soggetti positivi al covid nella fascia di età under 19 da inizio pandemia è analoga in Italia (circa 36 su circa 791.000 da dati ISS) e negli Stati Uniti, i dati che misurano i possibili effetti avversi del vaccino sul lungo periodo, e soprattutto per la fascia di età dai 5 agli 11 anni, non ci sono. E per forza di cose è così, se consideriamo che la campagna vaccinale su questa fascia di popolazione è di recente autorizzazione e ancora più di recente avvio. In Emilia-Romagna con un terzo di dose del vaccino Pfizer inizierà giovedì 16 dicembre. La mancanza, o la scarsità di dati sugli effetti del vaccino rappresenta fonte di dubbio per i genitori, se consideriamo che il rapporto rischi benefici (sostanziale per valutare l'opportunità della vaccinazione, soprattutto nel confronto tra soggetti fragili e patologici e soggetti cosiddetti 'sani'), si basa proprio su questo: da un lato i dati sugli effetti impattanti del covid e del long covid sui bambini non vaccinati, e dall'altro gli effetti del vaccino.'Ai genitori che dicono che non ci sono i dati per avere garanzie, dico che è assolutamente vero, i dati non ci sono. Così come per il futuro non ci sono per gli adulti. Io ho fatto due dosi Pfizer e Moderna e non so cosa mi accadrà tra tre anni. Il futuro non è prevedibile. La cosa che però possiamo dire oggi che i trials fin qui avuti sono molto favorevoli. Ormai è da un anno che vacciniamo e non è successo assolutamente. L'Rna messaggero è una molecola di breve durata che nel giro di poche ore sparisce e non porta ad alcuna modificazione genetica. Apparentemente in questo momento possiamo dire che i vaccini sono sicuri. Possiamo trasportare il dato degli adulti su quello dei bambini ai quali si somministra un terzo della dose. Il vaccino pediatrico è stato pensato per mettere in moto il sistema immunitario dei bambini che ha una risposta molto maggiore di quella di un adulto ma allo stesso tempo senza sovracaricare il sistema immunitario'Gi.Ga.