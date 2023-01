Tranquilla permanenza in serie B e il moderno Centro Sportivo: il 2023 per il Modena di Carlo Rivetti

Allo stadio Braglia il presidente parla alla stampa e risponde alle domande sul futuro. Dallo stadio al mercato, da mister Tesser al 'caso' Azzi

Azzi? Qualcosa è successo, ma ha scelto lui di andare al Cagliari e noi abbiamo accettato la sua scelta. Obiettivi per il 2023? Una tranquilla permanenza in serie B e la scelta tra due ipotesi in cui realizzare nuovo centro sportivo gialloblù. Il giocatore che più mi ha colpito in positivo? Cittadini. Lo stadio? Adoro il Braglia, per posizione e per la sua storia, la società ci ha investito per migliorarlo, ma non ho mai valutato l'idea di avere uno stadio di prioprietà. Lo stadio è un bene della città. Tesser? Abbiamo sempre avuto fiducia, anche nei momenti difficili, e non preferiamo costruire e dare continuità alle cose non riniziare tutto da capo ad ogni difficoltà.



Carlo Rivetti, dopo avere annunciato i due obiettivi per il 2023, parla a 360 gradi, alla sala stampa del Braglia, nel primo appuntamento con la stampa del nuovo anno. In cui parla di tutto. Dallo stadio al mercato. Nel video vi proponiamo una sintesi del suo intervento e delle sue risposte ai giornalisti presenti.









