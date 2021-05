'Trapianto rene tra soggetti non compatibili: ecco come abbiamo fatto'

Il trapianto di rene da vivente con prelievo robotico effettuato tra due soggetti non compatibili rappresenta una tappa decisiva nell'ambito dei trapianti, un successo di equipe che il Policlinico ha ricordato in una conferenza stampa alla presenza dei due sacerdoti di origine congolese, donatore e ricevente dell'organo. Una terapia farmacologica avanzatissima ha consentito al paziente di ricevere un organo da un soggetto non compatibile. Una frontiera sconosciuta fino ad alcuni anni fa. Uno straordinario risultato raccontato di seguito nelle dichiarazioni di Fabrizio Di Benedetto, Direttore SC Chirurgia Oncologica, Epato-Bilio-Pancreatica e dei Trapianti di Fegato AOU-Mo, e Gianni Cappelli, Direttore SC Nefrologia

