Troppa merce raccolta, serve un capannone per stoccarla

Aumenta giorno per giorno la quantità di generi alimentari raccolti dalla comunità ucraina modenese che fa riferimento agli spazi, in cui fare convergere il materiale, presso il mix market di via Mazzoni in città. Le immagini di questa mattina confermano dalla diretta voce dei volontari che gli spazi già inadeguati ricavati sui marciapiedi e nei pargheggi antistanti al negozio sono insufficienti. Le decine di chilogrammi ogni ora sono diventati quintali. Molti portati da italiani che ormai conoscono l'attività che si svolge in quell'area. Da qui la necessità di reperire uno spazio più ampio o possibilmente al coperto, meglio se un capannone, in cui stoccare il materiale. Quando i viaggi (ora 3-4 al giorno), con furgoni, non sono sufficienti a portare tutto il materiale raccolto, nel luogo di raccolta.