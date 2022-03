Ucraina: 'Aspettiamoci un esodo di grandi proporzioni'

A centinaia sono già arrivati a Modena ed in diversi comuni della provincia, altri non possono muoversi dall'Ucraina in sicurezza. Dalle città ormai martoriate e sotto assedio del territorio da Kyev verso il confine russo chi riesce si sposta verso città come Leopoli relativamente più sicure perché lontane dagli scenari di guerra e che, come già ieri mostravano le immagini, è ormai stata trasformata in un enorme campo profughi e che difficilmente potrebbero reggere a grandi flussi di milioni di persone. Per loro i corridoi umanitari potrebbero costituire un trasferimento sicuro verso l'Europa e verso l'Italia. 'Siamo in contatto con l'ambasciata e qui a Modena con le autorità locali che avrebbero confermato questo possibile scenario'Olena Kim, da 20 anni in Italia, con diversi famigliari a Kiev, e alla guida di una organizzazione che sta gestendo gli aiuti a Modena e l'assistenza delle persone rimaste in Ucraina ed in arrivo in città spiega il possibile scenario