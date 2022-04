Ucraina, Zelensky fa l'elenco delle armi di cui ha bisogno

'Diversi esperti avevano detto che l'Ucraina non sarebbe dureta più di una settimana se la Russia avesse invaso. Non solo siamo riusciti a fermare l'esercito russo, ma li abbiamo respinti. Ma la nostra guerra non è finita. Questo era solo il primo round'. A parlare in un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali è il presidente ucraino Zelensky.'Putin e il suo esercito stanno cambiando strategia. Stanno rafforzando le loro truppe per esercitare ancora più pressione su Kharkiv e tutto il Donbass, Mariupol compresa. La Russia non ha intenzione di fermarsi in Ucraina. La macchina della propaganda di Putin afferma apertamente che l'Europa è il 'prossimo obiettivo logico' dopo l'Ucraina. Quindi o l'Occidente aiuterà l'Ucraina a fermare Putin ora, o Putin continuerà ad espandere il suo impero russo, uccidendo migliaia di donne e bambini.E a questo punto Zelensky entra addirittura nel dettaglio delle armi di cui l'Ucraina avrebbe bisogno. Eccolo dalle stesse parole del presidente:- installazioni di artiglieria (155 mm) e munizioni;- bossoli d'artiglieria (152 mm calibro). Yakomoga è di più;- sistemi antincendio a getto: 'City', 'Hurricane' o American M142 HIMARS;- BTR (bronetrasportatori, macchine da combattimento fanteria...);- carri armati (T-72, analoghi americani o tedeschi);- sistemi PPO (C-300, 'Buk' o simili moderni sistemi di difesa antiaerea occidentali);- un jet da combattimento.'Chiediamo al mondo intero di unirsi e aiutarci a combattere questa crudele aggressione. Date subito armi all'Ucraina per sconfiggere insieme questo male' - chiude Zelensky.