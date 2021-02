Vaccinazioni: al via prenotazioni ultra 80enni, e punti in provincia

Si avvicina l’avvio delle vaccinazioni anti-Covid per gli over 80. Il prossimo martedì, 16 febbraio, entreranno in funzione i sette punti vaccinali nei sette distretti sanitari della provincia modenese, a cui vanno ad aggiungersi sei sedi secondarie con giornate dedicate, per venire incontro alle esigenze dei cittadini più lontani dai centri abitati principali. Le differenti sedi, principali e secondarie, sono state allestite anche con la collaborazione dei rispettivi Comuni e altri soggetti che sono al fianco dell’Azienda USL in questa campagna.

Da questo lunedì, 15 febbraio, prenderanno il via anche le prenotazioni, secondo le modalità previste dall’Azienda USL di Modena.

I punti, come noto, non sono ad accesso libero, l’accesso al vaccino è infatti unicamente su prenotazione. A ciascun cittadino che prenota sarà comunicato anche l’indirizzo della sede da lui scelta per la vaccinazione.

I punti vaccinali principali predisposti dall’Ausl:

: Hangar 3, area ex Aeronautica Militare, strada Minutara 1

Carpi: Centro Prelievi, P.le Donatori di Sangue 3

Sassuolo: Diagnostic Center di Fiorano (adiacente al circuito Ferrari), via Madonna del Sagrato

Pavullo: Punto Prelievi, Galleria Aldo Moro 23 (all’interno del Centro Commerciale ‘Campanella’)

Vignola: Oratorio Parrocchiale di Brodano, via Natale Bruni 129 (ingresso da via Curzio Malaparte)

Castelfranco: Palazzetto dello Sport, via Magenta 37

Mirandola: ex Circolo Aquaragia, via Dorando Pietri 15

Nei primi due giorni di vaccinazioni sul Distretto di Mirandola le somministrazioni si terranno temporaneamente al Centro Prelievi di via Fogazzaro 1. Ai cittadini verrà comunicata la sede nei fogli di prenotazione

I punti vaccinali secondari, attivi in giornate vaccinali dedicate

Bomporto: Casa della Salute, piazza Matteotti 34

Montefiorino: Casa della Salute, via Casa Volpe 1

Palagano: Palazzetto dello Sport, via Santo Stefano 16

Polinago: sede Avap, via Orazio Vecchi 1

Fanano: Casa della Salute ‘Cimone’, via Sabbatini 1

Fiumalbo: ex Seminario, via Seminario 7

Sono in fase di valutazione ulteriori punti e giornate dedicate.

Si ricorda che è vietato il libero accesso ai punti vaccinali e che nei giorni precedenti l’avvio delle vaccinazioni non è possibile entrare.

Per i colleghi giornalisti saranno organizzati momenti dedicati per le visite.

Le prenotazioni

Inizieranno lunedì 15 febbraio le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini dagli 85 anni in su (cioè i nati nel 1936 e anni precedenti) non assistiti a domicilio. Dal 1° marzo, invece, potranno prenotare i cittadini da 80 a 84 anni (cioè i nati dal 1937 al 1941 compresi). La vaccinazione è gratuita. Non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita) o, in alternativa, il codice fiscale.

E’ possibile prenotare scegliendo tra uno di questi canali:

· Farmacie private e comunali della provincia di Modena

· Punti unici di prenotazione e assistenza di base (ex Cup) che saranno aperti al pubblico dal 15 febbraio al 13 marzo con orario dedicato e solo per la prenotazione della vaccinazione anti Covid-19 per cittadini a partire da 80 anni. A breve saranno indicati gli orari e le sedi disponibili.

· Corner salute di alcuni ipermercati e supermercati Coop della provincia di Modena

· Prenotazione telefonica, a partire dal 15 febbraio, al numero dedicato 059 2025333 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13).

· Fascicolo sanitario elettronico

· Portale Cupweb

· App ERsalute

Il cittadino dovrà presentarsi puntuale al punto vaccinale portando con sé:

- foglio di prenotazione

- modulo consenso e scheda anamnestica (allegati alla prenotazione) compilati e firmati

- documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria (se disponibile)

Altre informazioni utili sono contenute nel foglio di prenotazione